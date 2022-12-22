Засновника FTX випустять під заставу в $250 мільйонів: чекатиме суду під домашнім арештом

Reuters

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід буде звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів, поки він чекає суду за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.

Про це пише CNBC з посиланням на рішення федерального судді Нью-Йорка.

Умови застави були узгоджені прокурорами і адвокатами Бенкмана-Фріда. Колишній крипто-мільярдер також буде зобов'язаний носити електронний браслет, проходити регулярну оцінку психічного здоров'я і буде обмежений в пересуванні в Північному окрузі Каліфорнії.

Колишньому генеральному директору FTX також буде заборонено відкривати будь-які нові кредитні лінії в очікуванні суду.

Як уточнює Reuters, застава також вимагатиме від Бенкмана-Фріда здати свій паспорт і залишатися під домашнім арештом в будинку своїх батьків в Пало-Альто, штат Каліфорнія.

Адвокат Бенкмана-Фріда Марк Коен заявив, що згоден з цими умовами. Він зазначив, що його батьки - обидва професори Стенфордської юридичної школи - підпишуть заставу і внесуть заставу за будинок як гарантію повернення Бенкмана-Фріда до суду.

"Мій клієнт залишився на місці, він не робив жодних спроб втекти", - сказав Коен.

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Одягнений у сірий костюм і у наручниках, Бенкман-Фрід сидів по боках від своїх адвокатів і кивав головою, коли суддя повідомив йому, що якщо він не з'явиться в суді, то буде виданий ордер на його арешт, пише Reuters.

Бізнесмена звинувачують у багатомільярдному шахрайстві з інвесторами, використанні їхніх кошів для придбання нерухомості, фінансування політичних пожертвувань та підтримки торгів у своєму хедж-фонді Alameda Research.

Федеральні регулятори стверджують, що понад 8 мільярдів доларів коштів клієнтів зникли.

Двоє з його тоа-менеджерів, Керолайн Еллісон і Гері Ванг, визнали себе винними у відповідних звинуваченнях у шахрайстві і співпрацюють з правоохоронними органами. Угоди про визнання провини Ванга і Еллісона були оприлюднені в середу.

Бенкман-Фрід, який очолював критобіржу з оцінкою в 32 млрд дол, раніше стверджував, що у нього залишилося всього 100 000 доларів на рахунку.

Суддя Горенштейн призначив наступне судове засідання у справі на 3 січня 2023 року.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід вирішив погодитися на екстрадицію із Багамських островів в США для пред'явлення звинувачень в шахрайстві.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід був доставлений під вартою ФБР із Багамських островів в США, де його звинувачують в шахрайстві. А співзасновник FTX Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину у шахрайських діях і співпрацюють зі слідством.

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Економічна правда