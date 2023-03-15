Новини 25 березня: Верховний Суд Британії на стороні України щодо "боргу Януковича", нафта стрімко дешевшає

Про бонди. Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі про "борг Януковича" на 3 млрд доларів

Про нафту. Ціни на нафту впали на 5% до найнижчого рівня більш ніж за рік, оскільки занепокоєння щодо Credit Suisse налякало світові ринки і перекреслило надії на відновлення попиту на нафту в Китаї.

Про вугілля. НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 років.

Про санкції. Керівництво австрійського Raiffeisen Bank International обговорювало можливу схему обміну активами з російським Сбєрбанком, щоб отримати суму виручки, яку RBI отримав у Росії 2022 року і не може вивести через обмеження російської влади.

Про SWIFT. Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків у доларах з Росією, хоча багато російських банків заблоковано в мережі через санкції Заходу

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Україна перемогла РФ у справі про "борг Януковича", але є нюанс. Що означає рішення Англійського суду?

Суд визнав законними аргументи України щодо отримання від Росії 3 млрд дол під тиском у 2013 році. Це означає, що країні-агресору не доведеться повертати гроші. Проте це ще не все.