Суд в Австрії відмовив у екстрадиції Бахматюка в справі VAB Банку

Кримінальний суд Відня відмовив українській прокуратурі в екстрадиції бізнесмена, власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Україну в справі "ВіЕйбі банку" (VAB Банку).

Про це повідомив сам бізнесмен в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Австрійський суд своїм рішенням, винесеним відповідно до частин 1 та 2 статті 19 закону Австрії про екстрадицію та взаємну правову допомогу, не лише визнав вимогу української прокуратури про екстрадицію мене незаконною, а й назвав її, дослівно цитую, "неприйнятною", – заявив Бахматюк.

Слухання справи про екстрадицію розпочалося наприкінці 2022 року, остаточне рішення було винесено у січні, австрійська прокуратура відмовилася від оскарження, і справа набула чинності 6 лютого, а офіційно надійшла до української прокуратури минулого тижня.

Бахматюк не виключає можливості повторного запиту на його екстрадицію у зв'язку з нещодавнім рішенням ВАКС щодо його заочного арешту вже у справі про надання у 722 млн грн неправомірної вигоди голові Державної фіскальної служби Насірову.

Він заявляє, що відкриття цих справ НАБУ проти нього безпосередньо пов'язане з попереднім керівництвом НАБУ.

"Дуже хочеться сподіватися, що з обранням нового керівника НАБУ відбудуться зміни у підходах до організації роботи бюро", - додав бізнесмен.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд 7 березня заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

Бахматюк заявив, що вбачає в своєму заочному арешті мотив тиску на його бізнес.

У листопаді Апеляційна палата ВАКС у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку" заочно взяла під варту колишню голову наглядової ради банку Наталію Василюк, яка є сестрою власника "ВіЕйБі Банку" Олега Бахматюка.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту гучної справи - ексголові правління - щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банку".

24 травня 2021 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру шести посадовцям Нацбанку та представникові компанії-оцінщика у справі про заволодінням коштами стабілізаційного кредиту на суму 1,2 млрд грн.

Ексвласник "ВіЕйбі банку" Олег Бахматюк заявив, що вважає незаконними спроби НАБУ екстрадувати його в Україну та вкотре запропонував детективам бюро допитати його в Австрії.