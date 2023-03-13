Акції банків США та Європи падають на тлі краху Silicon Valley Bank

США гарантували збереження депозитів банку SVB, проте ці дії не змогли заспокоїти інвесторів щодо становища інших банків по всьому світу: акції провідних банків падають.

Про це пише Reuters.

Так, європейський банківський індекс STOXX впав на 5,8% в понеділок і був на шляху до найбільшого дводенного падіння з березня 2022 року.

Німецький Commerzbank втратив 12,7%, а акції Credit Suisse досягли нового рекордно низького рівня після падіння більш ніж на 15%.

При цьому акції американських банків знизилися на передінвестиційних торгах, а акції Bank of America впали на 3,7%. Менші банки також залишалися під тиском: акції First Republic Bank впали приблизно на 60%, а PacWest - приблизно на 40%.

Водночс індикатор кредитного ризику в банківській системі США, за яким пильно стежать, виріс, як і інші індикатори кредитного ризику в єврозоні. Європейський індекс волатильності підскочив до найвищого рівня з жовтня 2022 року.

Тим часом ціна на золото підскочила до ключового рівня в 1900 доларів, підбадьорена ставками на те, що Федеральній резервній системі США, можливо, доведеться пом'якшити підвищення ставок, оскільки інвестори шукають безпечні гавані, пише Reuters.

Нагадуємо:

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.

Американські регулятор закривають Signature Bank, великого кредитора в криптоіндустрії, в спробі стримати поширення банківської кризи.

Федеральна резервна система США надасть додаткове фінансування, аби допомогти банківській системі функціонувати після краху Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Президент США Джо Байден виступив з екстреним зверненням на тлі банківської кризи в США та запевнив громадян, що банківська система є безпечною.

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Економічна правда