Байден про крах SVB та Signature Bank: "Банківська система є безпечною"

Президент США Джо Байден виступив з екстреним зверненням на тлі банківської кризи в США та запевнив громадян, що банківська система є безпечною.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Американці можуть бути впевнені, що банківська система безпечна", - сказав він.

За словами президента, міністр фінансів Джанет Йеллен та інші банківські регулятори вжили "негайних" заходів.

Вкладники збанкрутілих SVB та Signature Bank будуть захищені та отримають доступ до своїх коштів вже сьогодні, але це не стосується інвесторів фінустанов.

"Вони свідомо пішли на ризик, і коли ризик не окупився, інвестори втрачають свої гроші", - додав Байден.

Також президент США наголосив, що Адміністрація має намір запобігти повторенню такого, а він вимагатиме більш жорсткого регулювання для банків.

Нагадуємо:

Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.

Американські регулятор закривають Signature Bank, великого кредитора в криптоіндустрії, в спробі стримати поширення банківської кризи.

Федеральна резервна система США надасть додаткове фінансування, аби допомогти банківській системі функціонувати після краху Silicon Valley Bank та Signature Bank.

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