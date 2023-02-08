Новини 8 лютого: продаж вілли Промінвестбанку в Конча-Заспі, Binance призупинив виведення коштів в доларах

Про автівки. У січні українці зареєстрували 11,5 тисяч вживаних легковиків, ввезених з-за кордону - це на 64% менше, ніж у січні минулого року

Про росактиви. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав за 311,1 мільйона гривень віллу в Конча-Заспі, яка раніше належала ПАТ "Промінвестбанк" - дочірній структурі російського банку ВЕБ.РФ

Про Одещину. Енергетики продовжують ліквідувати наслідки масштабної аварії у високовольтній мережі на Одещині - ситуація покращується. Ремонтним бригадам "Укренерго" вдалося подати додатковий обсяг електроенергії у регіон.

Про крипту. Найбільша у світі криптобіржа Binance з 8 лютого призупинила депозити та зняття коштів у доларах США, причини в компанії не пояснюють

Про містобудування. В СБУ заявили, що зібрали "беззаперечні докази вини" посадовців Національної спілки архітекторів України, які "займалися махінаціями у будівельній сфері України". У Спілці заявляють, що мета обшуків СБУ - знищення спілки через критику скандального законопроєкту №5655 про містобудівну реформу.

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Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google

Світ технологій чекає жорстка конкуренція між двома багатомільярдними компаніями. Чи може Bing здолати Google та як нова гонка змінить звичний для всіх інтернет-пошук?