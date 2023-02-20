Новини 20 лютого: очільниця МВФ прибула до Києва, новий пакет фінпідтримки від Японії

Про МВФ. Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в понеділок, 20 лютого, прибула з візитом до Києва.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка в понеділок, 20 лютого, прибула з візитом до Києва.

Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.

Про фінансову підтримку від Японії. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про новий пакет фінансової підтримки для України в розмірі 5,5 мільярда доларів.

Про скасування 2% податку. Податковий комітет Верховної Ради підтримав за основу урядовий проєкт закону щодо скасування спрощеної системи оподаткування для ФОП (2% податку) з 1 липня.

Про ПДВ для IT-бізнесу. У Міністерстві фінансів України не підтримують запровадження нової пільги для ІТ-сектору щодо звільнення програмних продуктів від податку на додану вартість.

Про "Нафтогаз". НАК "Нафтогаз України" оцінює власні збитки у понад 1 мільярд доларів через пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру.

Ексклюзив ЕП

Технології втратили пільгу: як змінилася робота ІТ-бізнесу після повернення ПДВ

З 1 січня 2023 року технологічний сектор повернувся до сплати податку на додану вартість, від якої його звільнили на десять років. Скільки коштувала бюджету пільга та як ПДВ вплине на українські ІТ-компанії?