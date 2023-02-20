Комітет Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП

Податковий комітет Верховної Ради підтримав за основу урядовий проєкт закону щодо скасування спрощеної системи оподаткування для ФОП (2% податку) з 1 липня.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк в Telegram.

19 членів комітету підтримали за основу урядовий законопроєкт №8401, 1 член комітету проголосував проти.

Також у документі пропонується:

скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи;

відновлення проведення документальних перевірок;

повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

Законопроєкт у першому читанні розглядатимуть у Раді цього тижня.

Железняк додав, що його прийняття є однією з умов програми з МВФ.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня схвалив законопроєкт, який, зокрема, передбачає скасування з 1 липня пільгової системи оподаткування, яка дозволяє сплачувати лише 2% від доходу.