Комітет Ради підтримав законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП
Понеділок, 20 лютого 2023, 16:37 -
Податковий комітет Верховної Ради підтримав за основу урядовий проєкт закону щодо скасування спрощеної системи оподаткування для ФОП (2% податку) з 1 липня.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк в Telegram.
19 членів комітету підтримали за основу урядовий законопроєкт №8401, 1 член комітету проголосував проти.
Також у документі пропонується:
- скасування пільги по сплаті податку для 1 та 2-ої групи;
- відновлення проведення документальних перевірок;
- повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.
Законопроєкт у першому читанні розглядатимуть у Раді цього тижня.
Железняк додав, що його прийняття є однією з умов програми з МВФ.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів на засіданні 27 січня схвалив законопроєкт, який, зокрема, передбачає скасування з 1 липня пільгової системи оподаткування, яка дозволяє сплачувати лише 2% від доходу.