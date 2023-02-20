Мінфін виступає проти звільнення ІТ-компаній від ПДВ: причини

У Міністерстві фінансів України не підтримують запровадження нової пільги для ІТ-сектору щодо звільнення програмних продуктів від податку на додану вартість.

Свою позицію Мінфін виклав у відповіді на запит ЕП, яка надійшла вже після виходу матеріалу на цю тему.

"Пропозиції щодо запровадження такого звільнення на перспективу не підтримуються Мінфіном як такі, що призводять до недонадходження ПДВ до бюджету, не узгоджуються з європейським законодавством, до якого має бути наближене законодавство України, як кандидата на членство в ЄС", — пояснили свою позицію у відомстві.

Мінфін також зауважив, що за час дії пільги бізнес неодноразово звертався до податкових органів щодо тлумачення її застосування. Це може свідчити про те, що наявність пільги ускладнювала податкове законодавство.

Крім цього, у Мінфіні додали, що про скасування податкової пільги з ПДВ в уряду ніби то просив сам бізнес.

"Представники бізнесу неодноразово на спільних нарадах із представниками ДПС та Мінфіну, де обговорювалися проблемні питання щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції, висловлювали пропозиції щодо скасування такої податкової пільги", — зазначили там.

Нагадаємо, що пільга, якою продуктові ІТ-компанії звільнялися від сплати ПДВ, діяла в Україні з 2013 року до 1 січня 2023 року. Попри звернення профільних асоціацій та ІТ-бізнесу щодо продовження терміну дії пільги, в уряді виступили категорично проти цього.

Детальніше про те, як ІТ-бізнес працює без пільги та скільки вона могла коштувати бюджету читайте у публікації: Технології втратили пільгу: як змінилась робота ІТ-бізнесу після повернення ПДВ