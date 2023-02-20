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Японія надасть Україні 5,5 мільярда доларів фінансової підтримки

Понеділок, 20 лютого 2023, 15:52 - Анастасія Жарикова

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про новий пакет фінансової підтримки для України в розмірі 5,5 мільярда доларів.

Про це він заявив, виступаючи на глобальному форумі в Токіо, повідомляє AP.

"Україна все ще страждає від російського вторгнення, і її народ потребує допомоги, щоб відновити своє повсякденне життя та інфраструктуру, яка була сильно пошкоджена російськими нападами", – сказав Кісіда.

Глава японського уряду, який є цьогорічним президентом G7,  додав, що проведе онлайн-саміт країн Великої сімки в день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У заході також візьме участь президент Володимир Зеленський.

Японія приєдналася до США та ЄС у введенні санкцій проти Росії через її вторгнення та надання гуманітарної та економічної підтримки Україні. 

Нагадуємо:

Уряд Японії виділяє для України 170 млн дол, які спрямують на проєкти екстреного відновлення, зокрема – відбудову критичної інфраструктури.

Японія фінанси бюджет війна
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