Новини 17 лютого: російський "Ашан" годував окупантів під виглядом гумдопомоги, місія МВФ по Україні завершена

Про газ. Котирування газових контрактів у п’ятницю опустилися нижче 560 доларів за тисячу кубів, що є найнижчим значенням за 17 місяців.

Про "Ашан". Від початку повномасштабного вторгнення російська "дочка" французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих територіях України під виглядом гумдопомоги цивільним, а також допомагала військкоматам в мобілізації.

В Auchan Україна шоковані цими фактами і вимагають пояснень від французького офісу.

Про пенсії. У березні уряд проведе індексацію пенсій на 20% - під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

Про Гаагу. Уряд Нідерландів 17 лютого офіційно надав принципову згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.

Про МВФ. У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу.

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Відбудувати, краще ніж було. Історія пошкодженої амбулаторії в Горенці, яка повернулась до життя енергонезалежною

Пошкоджений вибухом снаряда медзаклад відновили за чотири місяці. Після цього його витрати на опалення зменшились на 80%, а споживання електроенергії взагалі може виходити "в нуль". Як це стало можливим?