У березні Кабмін проведе індексацію пенсій на 20% – прем'єр

У березні уряд проведе індексацію пенсій на 20% - під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"За дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою.

Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців", - заявив Шмигаль.

За його словами, також уряд збереже всі доплати до пенсії за віком у межах програми, яку ініціював президент Зеленський.

При цьому пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн. Для пенсіонерів віком 75-80 років ця доплата становить до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років - до 300 грн.

"Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн. Попри війну, ми знаходимо можливості підвищувати виплати, допомагати та підтримувати", - заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, у 2022 році держава спрямувала на соціальні виплати близько 800 млрд грн. Зокрема, на пенсії було спрямовано 575 млрд грн - це на 65 млрд грн, або на 12,5% більше, ніж у 2021 році.

Економічна правда