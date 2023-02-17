Ціни на газ у Європі опустилися до мінімуму за 17 місяців

Котирування газових контрактів у п’ятницю опустилися нижче 560 доларів за тисячу кубів, що є найнижчим значенням за 17 місяців.

Про це повідомляє Bloomberg, дані Barchart.

Ціни впали понад як на 80% від свого серпневого піку, коли котирування підскочили до 3,5 тисячі доларів внаслідок обмежень поставок з Росії до Європи. Перекриття газових потоків з боку РФ викликало побоювання, що Європі буде складно заповнити газові сховища та пройти опалювальний сезон.

Проте відносно м'яка погода, зусилля зі скорочення енергоспоживання та значний приплив скрапленого природного газу зі США до Катару знімають гостроту проблеми.

Базові ф'ючерси на березень впали в ціні на 4,8% до 49,5 євро за МВт-год, або 555,73 долара за тисячу кубометрів. Це – найнижчий рівень закриття з кінця серпня 2021 року. Цього року ціна газу в Європі впала на близько 35%.

Водночас ціни ще можуть зрости, якщо до кінця зими буде тривала холодна погода, або якщо виникнуть перебої з поставками. Конкуренція з Азією за скраплений газ також може створити ризик зростання цін.

Наразі високі рівні газу в сховищах забезпечують буфер для Європи, що є ознакою оптимізму щодо того, що регіон зможе пережити цю і наступну зиму.

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