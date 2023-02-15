Фонд держмайна звільнив керівника ОГХК після фінансового аудиту компанії

Фонд державного майна звільнив т.в.о. голови правління "Об'єднаної Гірничо-Хімічної Компанії" Владислава Іткіна. ОГХК знаходиться в управлінні ФДМУ.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що таке рішення ухвалили на підставі "ґрунтовного внутрішнього фінансово-економічного аудиту підприємства, який нещодавно провів Фонд".

"Команда Фонду держмайна тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо результатів роботи ОГХК", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про подальші кроки ФДМУ стосовно ОГХК обіцяють опублікувати згодом.

Нагадаємо:

До Фонду державного майна надійшли дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", що був запланований на 20 грудня 2021 року. Одна з заявок не відповідала вимогам чинного законодавства, тому аукціон визнали таким, що не відбувся.

Міжнародні компанії, попри зацікавленість в об’єкті, не готові брати участь у приватизації АТ "ОГХК" без надання урядом гарантій захисту великих інвестицій.

Фонд державного майна призначив нову дату аукціону з приватизації АТ "ОГХК" на 20 грудня 2021 року. Раніше дату вже декілька разів переносили через відсутність достатньої кількості заявок.

BDO Корпоративні Фінанси ще у жовтні заявив, що більшість потенційних інвесторів відмовились від участі в аукціоні, зокрема, через інвестиційні ризики в Україні.

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.

Економічна правда