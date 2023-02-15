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Фонд держмайна звільнив керівника ОГХК після фінансового аудиту компанії

Середа, 15 лютого 2023, 15:12 - Олексій Павлиш

Фонд державного майна звільнив т.в.о. голови правління "Об'єднаної Гірничо-Хімічної Компанії" Владислава Іткіна. ОГХК знаходиться в управлінні ФДМУ.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що таке рішення ухвалили на підставі "ґрунтовного внутрішнього фінансово-економічного аудиту підприємства, який нещодавно провів Фонд".

"Команда Фонду держмайна тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо результатів роботи ОГХК", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про подальші кроки ФДМУ стосовно ОГХК обіцяють опублікувати згодом.

Нагадаємо:

До Фонду державного майна надійшли дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", що був запланований на 20 грудня 2021 року. Одна з заявок не відповідала вимогам чинного законодавства, тому аукціон визнали таким, що не відбувся.

Міжнародні компанії, попри зацікавленість в об’єкті, не готові брати участь у приватизації АТ "ОГХК" без надання урядом гарантій захисту великих інвестицій.

Фонд державного майна призначив нову дату аукціону з приватизації АТ "ОГХК" на 20 грудня 2021 року. Раніше дату вже декілька разів переносили через відсутність достатньої кількості заявок.

BDO Корпоративні Фінанси ще у жовтні заявив, що більшість потенційних інвесторів відмовились від участі в аукціоні, зокрема, через інвестиційні ризики в Україні.

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.

Економічна правда

Фонд держмайна ОГХК аудит
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