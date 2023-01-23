САП оскаржить відмову суду арештувати Коболєва у справі про премію

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорсуду арештувати ексголову "Нафтогазу" Андрія Коболєва у справі про отримання премії у 10 млн дол за Стокгольмський арбітраж.

Про це повідомила пресслужба САП.

Старший детектив Національного антикорупційного бюро клопотав про застосування щодо Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У понеділок ВАКС оголосив про своє рішення та залишив це клопотання без задоволення, тобто відмовив в арешті експосадовця.

Прокурор САП не погоджується з рішенням суду та вважає його "необґрунтованим та незаконним".

"Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству", – заявили у САП.

Після ознайомлення з повним текстом рішенням суду, відтак, прокурор САП оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня її оголошення.

Нагадуємо:

У четвер, 19 січня, НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику "Нафтогаз України" Андрію Коболєву – його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти "Газпрому". Сам Коболєв заявив, що повернувся в Україну і "збирається доводити свою правоту".

Слідство вважає, що Коболєв в травні 2018 року незаконно отримав 261 млн грн (на той час – 10 млн дол) премії за перемогу у Стокгольмському арбітражі проти російського "Газпрому". Така сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат у розмірі 37,48 млн грн, а за перемогу в арбітражі Коболєв вже отримав премію у 2017 році у розмірі 12,49 млн грн.

У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила знову виплатити премії топменеджменту за виграш другої частини протистояння з "Газпромом" щодо так званого "транзитного" контракту. Того ж року була виплачена перша частина цих премій на суму $20,7 млн. Коболєв отримав 261 млн грн – близько $9,5 млн на той момент.

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