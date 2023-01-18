FTX заявила про "значний прогрес" у поверненні активів клієнтів

Збанкрутіла криптобіржа заявила про "значний прогрес" у зусиллях, спрямованих на максимальне повернення активів.

Про це йдеться у заяві FTX для кредиторів.

На сьогоднішній день виявлено близько 5,5 мільярдів доларів ліквідних активів, підтверджено суттєві дефіцити як на міжнародних, так і на американських біржах.

Із 5,5 млрд дол ліквідних активів було виявлено 1,7 млрд дол кешу, $3,5 млрд криптоактивів і $0,3 млрд цінних паперів", - йдеться у заяві.

"Ми досягаємо значного прогресу в наших зусиллях, спрямованих на максимальне повернення активів, і нашій команді довелося докласти неабияких зусиль, щоб виявити цю попередню інформацію", - сказав Джон Джей Рей ІІІ, головний виконавчий директор та директор з реструктуризації боргів FTX.

"Ми просимо наші зацікавлені сторони розуміти, що ця інформація все ще є попередньою і може бути змінена. Ми надамо додаткову інформацію, як тільки зможемо це зробити", - додав Джон Джей Рей ІІІ.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід вирішив погодитися на екстрадицію із Багамських островів в США для пред'явлення звинувачень в шахрайстві.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід був доставлений під вартою ФБР із Багамських островів в США, де його звинувачують в шахрайстві. А співзасновник FTX Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину у шахрайських діях і співпрацюють зі слідством.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід буде звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів, поки він чекає суду за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.

Клієнти збанкрутілої криптобіржі FTX подали позов до суду у справі про банкрутство проти ексгендиректора FTX Сема Бенкмана-Фріда та інших посадовців біржі в надії бути першими в черзі на відшкодування коштів.

Криптовалютна біржа FTX повернула понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів в результаті її краху все ще невідомі.

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Економічна правда