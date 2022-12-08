Мінекономіки почало перезапуск наглядової ради "Нафтогазу": оголосило конкурс на 4 посади

Мінекономіки 8 грудня оголосило конкурсний відбір на 4 посади незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті міністерства.

За конкурсом відбиратимуть 4 незалежних членів наглядової ради.

Серед мінімальних вимог:

Вища освіта, зокрема (але не обмежуючись) в галузі нафтової інженерії, менеджменту та адміністрування, економіки, фінансів, аудиту, міжнародних відносин, права;

Володіння англійською мовою; українська мова бажана;

Відсутність непогашеної судимості;

Дотримання принципів неупередженості та добропорядності;

Наявність бездоганної ділової репутації;

Не має бути та не був протягом попередніх шести років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції).

"Кожен незалежний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" повинен мати досвід, компетенції та професійні навички, які значно відрізняються від характеристик інших членів наглядової ради, забезпечуючи таким чином різноманітність у наглядовій раді та спроможність застосовувати різноманіття досвіду її членів для розвитку та зростання компанії", - йдеться у повідомленні.

При цьому наступний досвід є бажаним для кожного з кандидатів, але обов’язковим для наглядової ради в сукупності:

Досвід на посаді невиконавчого директора в міжнародній публічній компанії;

Доcвід на керівних посадах в провідних міжнародних та регіональних нафтогазових компаніях;

Кар’єрні досягнення на різноманітних та складних проектах в різних локаціях, включаючи країни що розвиваються;

Досвід взаємодії з представниками уряду та регуляторами а сфері енергетики; розуміння нормативно-правових актів ЄС, що впливають на галузь, включаючи особливості контролю державної допомоги;

Знання європейського енергоринку, тенденцій та перспектив розвитку відновлювальних джерел енергії;

Наявність досвіду та мережі контактів у міжнародній інвестиційній спільноті, знання джерел фінансування на ринках капіталу та досвід залучення боргового та капітального фінансування на міжнародних ринках.

Документи приймаються до 18:00 (за київським часом) 26 грудня 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розраховує на формування наглядової ради компанії наприкінці січня 2023 року.

Уряд у листопаді доручив розпочати новий конкурс на членів наглядової ради до НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" функціонує без наглядової ради з вересня минулого року. Тоді повідомлялося, що три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади. Члени наглядової ради оголосили про свій намір піти з посад ще у квітні торік, але вони погодилися на пропозицію уряду тимчасово продовжити виконання обов’язків.

У жовтні торік уряд оголосив конкурсний відбір на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Його планували завершити та призначити новий склад НР до кінця листопада.

Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 3 листопада, призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". Тоді ж уряд змінив статут "НАК Нафтогаз України та скасував проведення конкурсного відбору на посаду голови правління.

Економічна правда