Голова "Нафтогазу" розраховує на формування наглядової ради у січні 2023 року

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розраховує на формування наглядової ради компанії наприкінці січня 2023 року.

Про це він сказав під час організованої ЄБРР дискусії по стабілізації та відновлення України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відновлення довіри є моїм ключовим завданням. Це пов'язано з перезапуском роботи наглядової ради, яку планується створити до кінця січня", - зазначив Чернишов.

За його словами, наявність наглядової ради покращить прозорість і керованість роботи правління "Нафтогазу".

Нагадаємо:

Уряд у листопаді доручив розпочати новий конкурс на членів наглядової ради до НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" функціонує без наглядової ради з вересня минулого року. Тоді повідомлялося, що три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади. Члени наглядової ради оголосили про свій намір піти з посад ще у квітні торік, але вони погодилися на пропозицію уряду тимчасово продовжити виконання обов’язків.

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У жовтні торік уряд оголосив конкурсний відбір на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Його планували завершити та призначити новий склад НР до кінця листопада.

Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 3 листопада, призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". Тоді ж уряд змінив статут "НАК Нафтогаз України та скасував проведення конкурсного відбору на посаду голови правління.

Економічна правда