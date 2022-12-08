McDonald's відкрив ще два ресторани в Києві, зокрема, на Хрещатику
Четвер, 8 грудня 2022, 13:04 -
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's у четвер, 8 грудня, відновила роботу ще двох закладів у Києві.
Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.
Мережа знову відкрила ресторани за адресами:
- пл. Севастопольська, 1;
- ст.м. Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А.
Нагадуємо:
Ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у Хмельницькому у четвер, 17 листопада, відновив роботу.
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 11 листопада відновила роботу обидвох закладів у Черкасах.
Раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі та Вінниці.
ВІДЕО ДНЯ