McDonald's відкрив ще два ресторани в Києві, зокрема, на Хрещатику

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's у четвер, 8 грудня, відновила роботу ще двох закладів у Києві.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Мережа знову відкрила ресторани за адресами:

пл. Севастопольська, 1;

ст.м. Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А.

Нагадуємо:

Ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у Хмельницькому у четвер, 17 листопада, відновив роботу.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 11 листопада відновила роботу обидвох закладів у Черкасах.

Раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі та Вінниці.