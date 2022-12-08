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McDonald's відкрив ще два ресторани в Києві, зокрема, на Хрещатику

Четвер, 8 грудня 2022, 13:04 - Анастасія Жарикова

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's у четвер, 8 грудня, відновила роботу ще двох закладів у Києві.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Мережа знову відкрила ресторани за адресами:

  • пл. Севастопольська, 1;
  • ст.м. Хрещатик, вул. Хрещатик, 19-А.

Нагадуємо:

Ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у Хмельницькому у четвер, 17 листопада, відновив роботу.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 11 листопада відновила роботу обидвох закладів у Черкасах.

Раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі та Вінниці.

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Економічна правда
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