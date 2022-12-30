На Багамських островах заарештували активи збанкрутілої FTX на $3,5 мільярда

Влада Багамських островів заарештувала активи збанкрутілої криптобіржі FTX на суму 3,5 млрд доларів одразу після подання біржею заяви про банкрутство.

Про це пише Bloomberg.

"Комісія з цінних паперів Багамських островів заарештувала цифрові активи FTX, вартість яких станом на 12 листопада перевищувала $3,5 млрд, посилаючись на ризик "неминучого розсіювання" активів через побоювання, висловлені Бенкманом-Фрідом, які включали кібератаки на біржу", - цитує агентство повідомлення регулятора.

Протягом декількох годин після того, як FTX подала заяву про банкрутство 11 листопада, з біржі було викрадено токенів на суму близько 372 мільйонів доларів, згідно з заявами про банкрутство.

За даними дослідницької компанії Nansen, що займається дослідженням блокчейну, протягом 24 годин з FTX було виведено токенів на суму майже 700 мільйонів доларів.

Комісія з цінних паперів Багамських островів заявила, що цифрові активи знаходяться під її "ексклюзивним контролем" на тимчасовій основі, поки Верховний суд країни не дозволить регулятору повернути їх клієнтам і кредиторам, які ними володіють, або ліквідаторам.

"Це може принести полегшення деяким клієнтам FTX після того, як його нинішній виконавчий директор Джон Джей Рей III, який здійснює нагляд за реструктуризацією, попередив, що міжнародні клієнти можуть втратити більше коштів, ніж американські колеги", - пише Bloomberg.

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Влада Багамських островів ретельно вивчає павутину відносин між збанкрутілим FTX.com, який зареєстрований на місцевому рівні як FTX Digital Markets Ltd., і трейдинговою компанією Alameda Research.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід вирішив погодитися на екстрадицію із Багамських островів в США для пред'явлення звинувачень в шахрайстві.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід був доставлений під вартою ФБР із Багамських островів в США, де його звинувачують в шахрайстві. А співзасновник FTX Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину у шахрайських діях і співпрацюють зі слідством.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід буде звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів, поки він чекає суду за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.

Клієнти збанкрутілої криптобіржі FTX подали позов до суду у справі про банкрутство проти ексгендиректора FTX Сема Бенкмана-Фріда та інших посадовців біржі в надії бути першими в черзі на відшкодування коштів.

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Економічна правда