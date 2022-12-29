Новини 29 грудня: чергова масована атака на енергетику, Казахстан хоче експортувати свою нафту через "Дружбу"

Про енергетику. Під час десятої масованої ракетної атаки ворога на об’єкти інфраструктури вранці 29 грудня, росіяни атакували одну з ТЕС ДТЕК, це 22-а атака на об’єкти компанії. Також через ворожі ракетні обстріли зранку у четвер 90% Львова залишилось без електропостачання

Про бізнес. Згідно Bloomberg Billionaires Index перші 500 найзаможніших людей світу втратили у 2022 році 1,4 трлн доларів статків, зокрема 100 млрд дол – російські олігархи

Про "Дружбу". Казахстанський нафтопровідний оператор "КазТрансОйл" направив російській "Транснєфті" запит на транспортування своєї нафти нафтопроводом "Дружба" до Німеччини з наступного року

Про нафту. Ціна на нафту в четвер, 29 грудня, продовжують знижуватися через слабку ефективність торгів наприкінці року

Про Жеваго. Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго

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Курс гривні, інфляція та ВВП: що чекає на економіку України у 2023 році

Наскільки суттєво зростуть ціни, чи відпустить Нацбанк курс долара у вільне плавання та коли почнеться економічне відновлення?

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В Куршевелі добре, але вдома краще. За що у Франції затримали олігарха Жеваго?

Бізнесмена Костянтина Жеваго затримали напередодні у французьких Альпах за запитом української сторони. Яка справа стала фатальною для власника гірничорудної імперії Ferrexpo та чи можуть його передати Україні.