Маск каже, що Twitter уже не загрожує швидке банкрутство

Власник та гендиректор Twitter Ілон Маск заявив, що проблеми у компанії справді є, але швидке банкрутство їй не загрожує.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства. Попереду ще багато роботи", - заявив Маск.

У листопаді, після завершення угоди щодо придбання соцмережі за 44 млрд дол, мільярдер заявляв, що банкрутство компанії можливе, якщо вона не почне генерувати більше грошей.

Після завершення угоди Маск скоротив половину штату, включаючи вище керівництво, скасував щомісячні вихідні для співробітників та віддалену роботу.

Ореол скандалів, який огорнув Twitter, призвів до відпливу рекламодавців. Половина найбільших з них перестали рекламуватися в соціальній мережі, що призвело до зменшення доходу компанії та падіння ціни її акцій.

Нагадаємо:

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Напередодні мільярдер Ілон Маск запустив голосування у своєму блозі та запитав підписників, чи слід йому покинути пост гендиректора Twitter – понад половину відповіли "так".

Згодом стало відомо, що Twitter Inc. обмежить голосування щодо важливих рішень у соцмережі тільки підписникам Twitter Blue.

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Економічна правда