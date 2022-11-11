Маск попередив про можливе банкрутство Twitter на тлі відходу топ-менеджерів – Bloomberg

Новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що банкрутство компанії можливе, якщо вона не почне генерувати більше грошей.

Про це він заявив у зверненні до співробітників Twitter, пише Bloomberg.

"Попередження прозвучало на тлі бурхливого початку правління Маска в компанії - двотижневого періоду, протягом якого він звільнив половину співробітників Twitter, вигнав більшість топ-менеджерів і наказав решті співробітників припинити роботу з дому.

Один з керівників, який до четверга входив до складу нової керівної команди Маска, Йоель Рот, пішов, кажуть джерела. Робін Уілер, також подала у відставку - але Маск переконав її залишитися, сказали співрозмовники на умовах анонімності", - пише агентство.

"У той час як купівля вивела Twitter з-під пильної уваги публічних ринків, Маск навантажив компанію майже 13 мільярдами доларів боргу, який зараз знаходиться в руках семи банків Уолл-стріт.

Довіра до компанії підірвана так швидко, що ще до коментарів Маска про банкрутство деякі фонди пропонували купити кредити всього за 60 центів за долар - ціна, яка зазвичай призначається компаніям, що знаходяться в скрутному фінансовому становищі", - повідомило напередодні Bloomberg.

У своєму зверненні до співробітників Маск зробив кілька попереджень, зокрема, вони повинні підготуватися до 80-годинного робочого тижня. Буде менше офісних пільг, таких як безкоштовна їжа. Також він скасував дозвіл співробітникам працювати з дому.

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"Якщо ви не хочете приходити, відставка прийнята", - цитують джерела слова Маск.

Коли його запитали про перспективу відтоку кадрів, Маск відповів: "Ми всі повинні бути більш жорсткими".

Обговорюючи фінанси і майбутнє Twitter, Маск сказав, що компанії необхідно терміново рухатися вперед, щоб зробити свій продукт підписки Twitter Blue вартістю 8 доларів, за який користувачі захочуть платити, враховуючи відмову рекламодавців, які стурбовані шкідливим контентом.

За словами джерела, знайомого з його стилем управління, Маск в минулому використовував загрозу фінансового краху у спробі мотивувати працівників. Він намагається донести думку, що якщо люди не будуть наполегливо працювати, Twitter залишиться в дуже скрутному становищі, сказав співрозмовник.

Нагадаємо:

Новий власник Twitter Ілон Маск пізно ввечері в середу вперше надіслав співробітникам електронного листа, щоб підготувати їх до "важких часів попереду" і заборонити віддалену роботу, якщо він особисто не схвалить її.

Віднедавна власник та гендиректор Twitter, мільярдер Ілон Маск заявив, що хоче створити всередині соцмережі власну платіжну систему, а згодом трансформувати її в універсальний додаток.

Twitter у суботу оновив свою програму в App Store, щоб почати стягувати 8 доларів за сині позначки перевірки.

Компанія Twitter тимчасово закрила свої офіси у п'ятницю після оголошень співробітникам про те, що їх проінформують електронною поштою цього ж дня, чи будуть вони звільнені.

Новий очільник Twitter Ілон Маск планує звільнити до половини співробітників Twitter в рамках масштабного скорочення витрат компанії.

Економічна правда