Емісія на 400 мільярдів: НБУ викупив держоблігацій на всю погоджену цього року суму

Національний банк здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду. Таким чином НБУ викупив облігації уряду на всю погоджену цього року суму (400 млрд грн).

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Так, на понеділок 19 грудня портфель ОВДП Нацбанку становив 704,57 млрд грн проти 689,57 млрд грн на п'ятницю 9 грудня.

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Станом на 19 грудня НБУ залишається найбільшим власником портфеля ОВДП за сумою (51,93%).

У власності банків знаходяться облігації на 483,78 млрд грн (35,65%).

При цьому облігації вартістю 78,17 млрд грн знаходяться у власності юросіб (5,76%), на 58,26 млрд грн (4,29%) - нерезидентів, 31,07 млрд грн (2,29%) - фізичних осіб, 1,02 млрд грн - територіальних громад (0,08%).

В цілому НБУ вже профінансував бюджет на 400 млрд грн.

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Раніше голова НБУ заявляв, що Мінфін і уряд не мають наміру перевищувати емісійні можливості Нацбанку.

Нагадаємо:

Національний банк здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду. В цілому НБУ вже профінансував бюджет на 385 млрд грн.

Національний банк здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду.

Національний банк 14 листопада здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду.

Національний банк у перший день листопада здійснив емісію ще 10 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду – у жовтні регулятор надрукував всього 15 млрд грн.

Як у серпні, так і у липні регулятор проводив емісію гривні у значно менших обсягах, ніж у перші місяці повномасштабної війни. Наприклад, у червні НБУ "надрукував" понад 100 млрд грн, а у квітні-травні – по 50 млрд грн. У липні-вересні обсяги впали до 30 млрд грн завдяки значним надходженням фінансової допомоги від країн-партнерок.

Натомість залучати кошти на внутрішньому ринку уряду непросто, адже Мінфін не поспішав підвищувати ставки за паперами. Наприклад, 11 жовтня, від гривневих ОВДП уряд залучив лише 11,8 мільйона гривень. Краща ситуація з доларовими ОВДП – від їхнього продажу залучено 98,2 мільйона доларів.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопала, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 6 грудня, залучило від розміщення військових облігацій майже 3,1 млрд грн в еквіваленті, підвищивши ставки за 2-річними гривневими паперами до 19,5%.

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Економічна правда