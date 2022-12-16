Новини 16 грудня: наслідки ракетної атаки по енергооб'єктах, нові санкції ЄС проти Росії

Про наслідки рактеної атаки РФ. Ракетна атака РФ зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій.

У результаті масованого ракетного удару РФ по енергоінфраструктурі України 16 грудня є влучання - найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Режим надзвичайної ситуації було введено тільки для учасників ринку електроенергії.

Увечері "Укренерго" заявило про припинення дії надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

Про ситуацію з водою і теплом у Києві. Третина мешканців столиці мають тепло- та водопостачання, міські служби працюють над тим, щоб до ранку повернути всім киянам тепло та воду.

Через ракетний обстріл були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частину мешканців Троєщини - станом на вечір роботу пошкоджених енергоб’єктів відновили.

Про санкції ЄС проти Росії. Рада ЄС затвердила у п’ятницю дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України.

Про фінансову підтримку України. Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.

ВІДЕО ДНЯ

Світовий банк 16 грудня оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у заходах на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення.

Про реформу "10-10-10". У Національному банку України вважають занадто ризиковою ідею провести радикальну податкову реформу під час війни, оскільки це може призвести до суттєвого браку коштів та до більших обсягів емісії гривні.

Ексклюзив ЕП

Двигуни для Байрактарів: як Україна допомагає Туреччині виробляти надсучасні ударні безпілотники

Українські підприємства збирають двигуни для турецьких крилатих ракет, гелікоптерів та безпілотників. Як це стало можливим та що, крім заводу, Baykar ще планує побудувати в Україні?