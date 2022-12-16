ДТЕК відновив роботу пошкоджених об'єктів у Києві: повернуть холодну воді всій столиці і світло на Троєщині

Через ракетний обстріл були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частину мешканців Троєщини - станом на вечір роботу пошкоджених енергоб’єктів відновили.

Про це повідомили в ДТЕК.

Підкреслюється, що це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло у оселі 16 тис мешканців Троєщини.

"Енергетики та комунальні служби роблять все можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію в місті та повернутись до відключень згідно графіків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією об’єктів енергетичної інфраструктури у п’ятницю, 16 грудня, зазнало ушкоджень одне з підприємств ДТЕК, яке неодноразово піддавалось атакам.

Ракетна атака РФ зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій.

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У результаті масованого ракетного удару РФ по енергоінфраструктурі України 16 грудня є влучання - найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Режим надзвичайної ситуації було введено тільки для учасників ринку електроенергії.

Увечері "Укренерго" заявило про припинення дії надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

Третина мешканців столиці мають тепло- та водопостачання, міські служби працюють над тим, щоб до ранку повернути всім киянам тепло та воду.

Економічна правда