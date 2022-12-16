Третина мешканців Києва – з теплом і водою, повернути всім обіцяють до ранку

Третина мешканців столиці мають тепло- та водопостачання, міські служби працюють над тим, щоб до ранку повернути всім киянам тепло та воду.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

За його словами, енергопостачання є в 40 відсотках домівок киян.

"По кількох об’єктах критичної інфраструктури столиці були сьогодні ураження. Так, є дефіцит постачання електроенергії. Є пошкодження електромереж. Третина киян наразі - з водою та теплом. 40 відсотків - з енергопостачанням, хоча відключення енергії є.

Міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, аби стабілізувати систему енергопостачання", - розповів Кличко.

Він нагадав, що у зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену у п'ятницю до кінця дня не курсуватимуть. Водночас, підземні станції працюють як укриття.

"Ми розуміємо, що для нас головне зараз - відновити роботу метрополітену, бо це основна артерія міста для пасажирів громадського транспорту. І ми працюємо над цим. Наразі ж просимо киян скористатися наземним громадським транспортом. Сьогодні в місті курсують автобуси за постійним графіком, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

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У нас їх зараз більше 500. Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену", - додав мер Києва.

За словами Кличка, про зміни в роботі громадського транспорту влада міста оперативно повідомлятиме. З графіком можна ознайомитися на офіційних ресурсах влади столиці.

"Приватним перевізникам Києва надали доручення збільшити випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай", - резюмував Кличко.

Нагадаємо:

Ракетна атака РФ зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій.

У результаті масованого ракетного удару РФ по енергоінфраструктурі України 16 грудня є влучання - найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії.

Економічна правда