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"Укренерго" скасувало дію надзвичайної ситуації в енергосистемі України

П'ятниця, 16 грудня 2022, 19:49 - Олексій Павлиш

"Укренерго" заявило про припинення дії надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

Про це повідомляється в НЕК "Укренерго".

"На виконання вимог пункту 9.1.3 Правил ринку інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з припиненням дії надзвичайної ситуації останній розрахунковий період, для якого розрахунки здійснюються з урахуванням глави 9.2 Правил ринку − 22:00-23:00 16 грудня 2022 року.

Нагадаємо:

У п’ятницю внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми країни.

"Укренерго" через ракетні обстріли оголошувало про надзвичайну ситуацію.

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У компанії пояснили, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, він стосується виключно ринкових операцій.

Економічна правда

Укренерго енергетика
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