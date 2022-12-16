Міжнародна фінансова корпорація виділила $2 мільярди на підтримку інвестицій в Україну – Мінекономіки

Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Основні напрямки реалізації цієї програми - торгове фінансування для українських банків, агросектора та підприємців малого та середнього бізнесу.

Дуже важливим є і той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями", - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, Рада директорів IFC також схвалила два окремі проєкти для приватного сектору:

для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні;

страхування військових ризиків (через MIGA) для "Райфайзен банку".

"Пряме кредитування та підтримка торгового фінансування від IFC, а також страхування інвестицій від MIGA до закінчення війни - це позитивний знак для багатьох інвесторів, які розмірковують над тим, чи варто інвестувати в Україну саме зараз. Очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО.

Таким чином, загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, може становити більше 6 млрд доларів", - зазначила Свириденко.

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Міжнародна фінансова корпорація (IFC) входить до Групи Світового банку.

Одним з найважливіших напрямків діяльності IFC є мобілізація більших обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у державах з нестабільністю та конфліктами.

Україна є членом IFC з 1993 року. У вересні 2022 року IFC виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC) 15 грудня розгляне нову програму для України на суму 2 мільярди доларів.

Економічна правда