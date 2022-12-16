РФ ракетною атакою пошкодила орієнтовно 9 об'єктів генерації – Міненерго

Ракетна атака РФ зранку 16 грудня призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації і обмежила виробництво атомних станцій.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Те, що ми вже бачимо, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Наразі ми ще верифікуємо пошкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають електроенергію, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації", - підкреслив міністр.

За його словами, зараз наслідки ракетного удару фіксуються, ситуація аналізується, щоб збільшити виробництво електроенергії найближчим часом.

"Зараз ми спробуємо максимально швидко додати атомні станції до системи", - додав він.

При цьому він зауважив, що буде складна ситуація у Харкові.

"Я не хочу називати об'єкти, в які відбулися попадання, намагатимемося якнайшвидше їх відновити", - заявив Галущенко.

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За його словами, вже не вперше російські агресори намагаються бити і по генерації, і по розподільним об'єктам, назвавши їхні дії "звичайною черговою терористичною атакою".

Коментуючи повідомлення НЕК "Укренерго" про втрату внаслідок атаки 50% споживання, він пояснив, що це означає неможливість постачати електроенергію до половини споживачів.

"Прошу громадян із розумінням поставитися до аварійних відключень і запевняю, що ми зробимо все і навіть більше, щоб якнайшвидше відновитися", - резюмував міністр.

Нагадаємо:

У результаті масованого ракетного удару РФ по енергоінфраструктурі України 16 грудня є влучання - найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії.

Економічна правда