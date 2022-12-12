"Укрнафта" ініціює позапланові перевірки у компанії

Наглядова рада "Укрнафти", що нині перебуває в управлінні Міноборони, зобов’язала директора компанії Сергія Корецького ініціювати позапланові податкову та аудиторську перевірки.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

Корецького зобов’язали звернутися до Державної податкової служби та Державної аудиторської служби з клопотанням про проведення позапланової комплексної перевірки.

"Результати такої перевірки дозволять повною мірою встановити реальний стан справ на підприємстві", – зазначили у пресслужбі.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. Донедавна це була напівдержавна компанія, в якій 50%+1 акція належала НАК "Нафтогаз України", а близько 42% акцій – групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

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Нагадуємо:

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Ексгендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький очолив відчужені державою на початку листопада компанії "Укрнафт" та "Укртатнафта". Згодом нНа позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 9 листопада внесли зміни до статуту, змінивши колективний виконавчий орган (правління) на одноособовий (директор) в особі Корецького.

Слідство підозрює службових особи групи компаній "Укрнафти" в ухиленні від сплати податків на понад 700 млн грн протягом 2019-2022 років.

У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.

Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.





