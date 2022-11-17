Ресторан McDonald's відновив роботу у Хмельницькому

Ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у Хмельницькому у четвер, 17 листопада, відновив роботу.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі мережі.

Ресторан працює у Хмельницькому за адресою Старокостянтинівське шосе, 2.

"У закладі McDonald’s гості можуть скуштувати улюблені страви в залі ресторану, заїхати на МакДрайв, або замовити страву через доставку з партнерською компанією Glovo", - йдеться у повідомленні.

Графік роботи ресторанів McDonald’s - з 09:00 до 21:00.

"Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.

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Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня", - пояснили в мережі.

Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Загалом в Україні відновили роботу 58 ресторанів McDonald’s.

Нагадуємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s з 11 листопада відновила роботу обидвох закладів у Черкасах.

Раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі та Вінниці.

Ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у Луцьку у четвер, 17 листопада, відновив роботу.

Економічна правда