Новини 16 листопада: арешт акцій обленерго Гінера та партнерів, голова Рахункової палати йде з посади після підозри від НАБУ

Про відставки. Голова Рахункової палати Валерій Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку: заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".

Про енергетику. Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах депутата Держдуми РФ Олександра Бабакова, члена комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгенія Гінера та "злодія в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіла Воєводіна.

Зокрема, через групу VS Energy вони володіли "Житомиробленерго" , "Херсонобленерго" , "Кіровоградобленерго", "Чернівціобленерго" та "Рівнеобленерго".

Про обстріли. Російські окупаційні війська під час масованого ракетного обстрілу у вівторок, 15 листопада, випустили по території ракет та безпілотників на суму від пів мільярда до мільярда доларів

Про "шахедів". В іранських дронах Shahed-136 знайшли компоненти понад 30 європейських та американських компаній - найбільше деталей зі США.

Державний завод "Радіореле", деталі виробництва якого знайшли в іранських БПЛА Shahed-136 та Mohajer-6, активно співпрацював з Росією до 2016-го року.

Про Місяць. NASA у середу з третьої спроби вдалося запустити ракету в рамках Artemis I – першої місії на Місяць за пʼять десятиліть

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Російська ракета в жовтні ледь не знищила бізнес-центр Черновецького. Чи будуть відновлювати 101 Tower?

Власники бізнес-центру 101 Tower підраховують збитки. Чи доцільно його відновлювати і скільки коштуватиме реконструкція?