Слідчі дії завершено: Укрнафта заявила про відновлення роботи

Правоохоронці завершили слідчі дії у головному офісі ПАТ "Укрнафта", новий керівник компанії Сергій Корецький приступив до виконання обов’язків.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Як йдеться у повідомленні, роботу підприємства відновили.

За словами новопризначеного керівника відчуженого до держави ПАТ, на сьогодні основною задачею підприємства є забезпечити його безперервну роботу в умовах воєнного стану, зберегти стабільні обсяги видобутку вуглеводнів та фіскальну дисципліну.

Нагадуємо:

У четвер стало відомо, що колишній гендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький очолив відчужені державою на початку листопада компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта".

У середу, 9 листопада, ПАТ "Укрнафта" заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми. Також співробітники СБУ прийшли в "Укртатнафту" на Кременчуцький НПЗ.

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Слідство підозрює службових особи групи компаній "Укрнафти" в ухиленні від сплати податків на понад 700 млн грн протягом 2019-2022 років.

У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.

Після завершення воєнного стану ці активи можуть бути повернуті власникам або відповідно відшкодована їх вартість.