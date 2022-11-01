Новини 1 листопада: Вітренка звільнили з "Нафтогазу", НБУ "надрукував" ще 10 мільярдів

Про Вітренка. Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Про "друк" гривні. Національний банк у перший день листопада здійснив емісію ще 10 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду – у жовтні регулятор надрукував всього 15 млрд грн.

Про облігації. Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 1 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 13,35 мільярда гривень та підвищило дохідність гривневих ОВДП на 6 місяців з 12% до 13,5%.

Про "Газпром". Російський "Газпром" протягом січня-жовтня видобув 344 мільярда кубометрів газу, що на 18,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року та майже вдвічі скоротив експорт.

Про відключення електрики. Компанія ДТЕК Київські електромережі оновила графіки стабілізаційних відключень електроенергії у Києві: у компанії пояснили, що світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин.

Про імпорт електроенергії. У випадку продовження росіянами ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та дефіциту електроенергії в Україні, то постачати її будуть країни ЄС.

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