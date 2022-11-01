"Газпром" у 2022 скоротив видобуток на понад 18% та експорт на понад 40%
Російський "Газпром" протягом січня-жовтня видобув 344 мільярда кубометрів газу, що на 18,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року та майже вдвічі скоротив експорт.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Крім цього, попит на газ компанії з газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,6% – 11,1 млрд кубометрів.
Експорт до країн далекого зарубіжжя скоротився на на 42,6% (67,6 млрд куб. м) та становив 91,2 млрд куб. м. Компанія постачає газ згідно з підтвердженими заявками.
Натомість експорт до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" зростає, а постачання регулярно йдуть понад добові контрактні кількості.
Варто зазначити, що у своєму зведенні "Газпром" турбується про заповненість українських ПСГ.
Нагадуємо:
На листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.
Чеська енергетична компанія ČEZ готує міжнародний арбітраж проти російського "Газпрому", де вимагатиме компенсацій за перебої у поставках природного газу протягом 2022 року.