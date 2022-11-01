Мінфін залучив понад 13 мільярдів від розміщення ОВДП та змінив дохідність однієї з позицій

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 1 листопада, залучив від розміщення військових облігацій 13,35 мільярда гривень та підвищив дохідність гривневих ОВДП на 6 місяців з 12% до 13,5%.

Про це свідчать результати аукціонів, опубліковані на сайті Мінфіну.

Від розміщення 6-місячних облігацій під 13,5% вдалося залучити 11,9 млрд гривень. 12-місячні ОВДП під 14% розмістили на 7,8 млн грн.

Розміщення ОВДП з терміном погашення в 1,4 року принесло в бюджет понад 3 млн грн. Облігації з терміном погашення 18 місяців розмістили на 1,2 млн грн.

Від розміщення дворічних ОВДП під 18,5% Мінфін залучи до бюджету 249,3 тисячі гривень.

Крім цього, від розміщення ОВДП у доларах з терміном погашення в 6 місяців під 4,25% Мінфін залучив 38,8 млн дол.

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Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 25 жовтня, розмістило військові облігації на суму більше 1,55 млрд грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 18 жовтня, розмістило військових облігацій на 17,22 млрд грн. При цьому вперше з початку повномасштабної війни підвищили до 18,5% дохідність гривневих ОВДП на 1,4 роки. До цього максимальною ставкою було 16%.