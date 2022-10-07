Рада призначила нового голову НБУ Пишного

Ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Призначення Пишного підтримали 290 народних депутатів.

Пишний має 16 років стажу в банківській системі, значну частину якого присвятив Ощадбанку. З 2003 по 2007 рік року він був першим заступник голови правління Ощаду, а у 2014 році повернувся в Ощадбанк як голова правління до 2020 року. Після нього Ощадбанк очолив Сергій Наумов, радником якого Пишний став два роки потому – у травні 2022 року.

На час його керування припали найбільш значущі зміни в Ощадбанку і виведення фінустанови на прибуткову діяльність. Також на час його роботи в банку припала одна з найбільш гучних перемог України в міжнародному арбітражі з Росією – щодо активів Ощадбанку в Криму на 1,3 млрд дол.

Пишний – давній політичний соратник Яценюка: вони разом працювали над політичним проєктом "Фронт змін". На парламентських виборах 2012 року Пишний став заступником керівника штабу "Батьківщини", а в грудні – лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщини".

Наразі ж він тісно співпрацює з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола". У 2016 році заснували громадську організацію "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. Крім того, у 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте більше про причини звільнення ексголови НБУ Шевченка читайте у статті: Відставка голови НБУ на тлі війни. Чому Зеленський міняє керівника Нацбанку?

Нагадуємо:

У четвер вдень Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. У вівторок він офіційно підтвердив, що йде у відставку. Він заявив, що ухвалив таке рішення "в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям".

Крім того, у четвер Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Згодом Шевченко заявив про політичний тиск під час його перебування на посаді та прокоментував оголошення йому підозри від САП та НАБУ.

Вже ввечері у четвер Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати призначення ексочільника Ощадбанку Андрія Пишного на посаду голови Національного банку.