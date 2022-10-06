Комітет Ради підтримав кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на очільника НБУ 

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати призначення ексочільника Ощадбанку Андрія Пишного на посаду голови Національного банку.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев, його заступник Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 19 членів комітету, один нардеп утримався. Железняк зауважив, що Пишний брав участь у засіданні.

Зокрема, Пишний наголосив, що наразі вважає пріоритетом розпочати нову програму співпраці з МВФ та підтримує збереження ставки на рівні 25%.

Напередодні у четвер головний кандидат на посаду очільника Нацбанку також був представлений на засіданні фракції "Слуга Народу", повідомила речниця Юлия Палійчук.

"Він взяв участь у засіданні фракції, в ході якого представив своє бачення роботи на посаді Голови НБУ щодо забезпечення курсової та фінансової стабільності, співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, створення необхідних умов для відновлення економіки", – зазначила вона.

Читайте більше про причини звільнення та ймовірного наступника Шевченка на посаді читайте у статті: Відставка голови НБУ на тлі війни. Чому Зеленський міняє керівника Нацбанку?

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Нагадуємо:

У четвер вдень Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. У вівторок він офіційно підтвердив, що йде у відставку. Він заявив, що ухвалив таке рішення "в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям".

Крім того, у четвер Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Згодом Шевченко заявив про політичний тиск під час його перебування на посаді та прокоментував оголошення йому підозри від САП та НАБУ.





