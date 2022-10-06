"Я не був зручним головою Нацбанку": Шевченко заявив про дворічний політичний тиск

Ексголова НБУ Кирило Шевченко заявив про політичний тиск під час його перебування на посаді та прокоментував оголошення йому підозри від САП та НАБУ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він пояснив, що коли оголосив своє рішення піти у відставку, усвідомлював відповідальність за фінансову стабільність та репутацію країни напередодні надважливого засідання Ради МВФ (7 жовтня) і тому вирішив назвати лише одну з причин своєї відставки — погіршення стану здоров’я.

"Я не став говорити про майже дворічний політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовив серйозне погіршення проблем зі здоров’ям. Я не був зручним Головою Національного банку", – написав він.

Колишній очільник Нацбанку поділився, що інформація про оголошення підозри стала для нього неочікуваною. Про це він дізнався зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні.

"Офіційно заявляю: озвучені правоохоронцями "виявлені факти" є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних та недоведених суджень. Я готовий відповідати за кожен свій підпис! Оскільки кожна угода, укладена Укргазбанком за мого керівництва, була на 100% ринковою", – заявив він.

Поновлення розслідування у понад трирічній кримінальній справі саме зараз Шевченко вважає проявом політичного переслідування та зведенням рахунків та говорить, що сам факт справи періодично використовувався для репутаційних атак на нього.

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"У такий спосіб мене намагалися — але безрезультативно, — схилити до рішень, які я вважаю шкідливими для фінансової стабільності держави та загрозою для інституційної незалежності НБУ.

Існують інші фактори, що прямо свідчать про позапроцесуальну природу такого переслідування, але сьогодні я про них говорити не буду. Займаюсь формуванням своєї правової позиції з цього питання", – резюмував він.

Нагадуємо:

У четвер, 6 жовтня, Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

Цього ж дня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком". Слідство вважає, що посадовець причетний до розкрадання понад 200 мільйонів коштів державного банку.