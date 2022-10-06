Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ

Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

За таке рішення проголосували 263 народні депутати, повідомило ЕП джерело у Раді.

У вівторок голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку. Він заявив, що ухвалив таке рішення "в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям".

Кирила Шевченка призначили головою Національного банку 16 липня 2020 року. Призначення відбулося після гучного скандалу зі звільненням попереднього голови НБУ Якова Смолія, який оголосив про відставку через політичний тиск зі сторони влади.

Посада голови НБУ, імовірно, дістанеться колишньому голові правління Ощадбанку Андрію Пишному. Цю інформацію ЕП підтвердили не пов'язані між собою співрозмовники, наближені до Офісу президента, уряду та профільного комітету парламенту.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади Голови Національного банку України.

ВІДЕО ДНЯ

У середу президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

У четвер, 6 жовтня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Читайте більше про причини звільнення та ймовірного наступника Шевченка на посаді читайте у статті: Відставка голови НБУ на тлі війни. Чому Зеленський міняє керівника Нацбанку?

Економічна правда