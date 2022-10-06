Зеленський вніс кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на пост голови НБУ

фото з Facebook Андрія Пишного

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Як уточнив заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк, комітет розгляне подання у четвер о 19:00.

Як писала ЕП, у Пишного 16 років стажу в банківській системі. На час його керування припали найбільш значущі зміни в Ощадбанку і виведення фінустанови на прибуткову діяльність.

Також на час його роботи в банку припала одна з найбільш гучних перемог України в міжнародному арбітражі з Росією – щодо активів Ощадбанку в Криму на 1,3 млрд дол.

"Призначення Пишного логічне ще й тому, що його кандидатура чи не найбільше підходить Банковій. Останнім часом він тісно співпрацює з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи "Єрмака-Макфола".

Пишний та Єрмак знайомі давно. У 2016 році вони заснували громадську організацію "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху. Крім них, фундаторкою цієї організації є засновниця та волонтер фонду "Таблеточки" Ольга Кудиненко, а її першим керівником була волонтерка Тата Кеплер.

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У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента. Андрій Пишний – давній політичний соратник Яценюка: вони разом працювали над політичним проєктом "Фронт змін".

На парламентських виборах 2012 року Пишний став заступником керівника штабу "Батьківщини", а в грудні – лідером "групи Яценюка" у фракції "Батьківщини", - йдеться у статті ЕП.

Нагадаємо:

У четвер, 6 жовтня, Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

У вівторок голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку. Він заявив, що ухвалив таке рішення "в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям".

Комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади Голови Національного банку України.

У середу президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

У четвер, 6 жовтня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Читайте більше про причини звільнення та ймовірного наступника Шевченка на посаді читайте у статті: Відставка голови НБУ на тлі війни. Чому Зеленський міняє керівника Нацбанку?

Економічна правда