Комітет Ради підтримав звільнення Шевченка з посади голови НБУ

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади Голови Національного банку України.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

"Фактично, обговорення не було. Депутати тільки подякували пану Шевченко за його роботу", – додав він. Рішення підтримали 18 членів комітету, один нардеп утримався.

За словами Железняка, розгляд у парламентській залі планується у "найближчі дні".

Читайте більше про причини звільнення та ймовірного наступника Шевченка на посаді читайте у статті: Відставка голови НБУ на тлі війни. Чому Зеленський міняє керівника Нацбанку?

Нагадуємо:

У вівторок голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку.

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Посада голови НБУ, імовірно, дістанеться колишньому голові правління Ощадбанку Андрію Пишному. Цю інформацію ЕП підтвердили не пов'язані між собою співрозмовники, наближені до Офісу президента, уряду та профільного комітету парламенту.

У середу президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.