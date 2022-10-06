Комітет Ради підтримав звільнення Шевченка з посади голови НБУ
Комітет Верховної Ради з питань фінансів підтримав постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади Голови Національного банку України.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.
"Фактично, обговорення не було. Депутати тільки подякували пану Шевченко за його роботу", – додав він. Рішення підтримали 18 членів комітету, один нардеп утримався.
За словами Железняка, розгляд у парламентській залі планується у "найближчі дні".
Читайте більше про причини звільнення та ймовірного наступника Шевченка на посаді читайте у статті: Відставка голови НБУ на тлі війни. Чому Зеленський міняє керівника Нацбанку?
Нагадуємо:
У вівторок голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку.
Посада голови НБУ, імовірно, дістанеться колишньому голові правління Ощадбанку Андрію Пишному. Цю інформацію ЕП підтвердили не пов'язані між собою співрозмовники, наближені до Офісу президента, уряду та профільного комітету парламенту.
У середу президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.