Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Шевченка з посади голови НБУ

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Проєкт постанови направлено на розгляд Комітету Ради.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет Верховної Ради поки не схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади голови НБУ - Офіс президента не встиг подати подання на звільнення.

Голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку.

Напередодні джерела ЕП повідомляли про звільнення голови НБУ за власним бажанням.

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Посада голови НБУ, імовірно, дістанеться колишньому голові правління Ощадбанку Андрію Пишному. Цю інформацію ЕП підтвердили не пов'язані між собою співрозмовники, наближені до Офісу президента, уряду та профільного комітету парламенту.

Читайте детальніше в статті: Відставка голови НБУ на тлі війни. Чому Зеленський міняє керівника Нацбанку?

Економічн правда