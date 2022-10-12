Найбільші українські ритейлери скорочують використання електрики
Найбільші українські ритейлери скорочують використання електрики, щоб зменшити навантаження на енергетичну інфраструктуру.
Про це пише Forbes Україна.
Так, власник мережі АЛЛО Дмитро Деревицький оголосив, що ритейлер для заощадження енергії відключить у магазинах усі девайси з високим рівнем споживання електрики.
"Насамперед це вивіски й телевізори у близько 270 торговельних точок АЛЛО по всій країні", - йдеться у повідомленні.
"Якщо побачите недостатньо освітлені магазини АЛЛО, не дивуйтесь - вони відчинені, просто зараз в режимі економії світла.
Як тільки ситуація нормалізується, ми повернемось до звичайного режиму роботи", - сказав Деревицький.
Мережа COMFY з 11 жовтня вимкнула в усіх магазинах мережі телевізори, рекламні екрани й вивіски, розповіла Forbes директорка з маркетингу ритейлера Марія Назаренко.
"Епіцентр" зменшив на 30% споживання електрики.
Так, компанія менш яскраво підсвітлює фасади і повністю відключила LED-екрани на фасадах торговельних центрів - загалом у мережі працюють 73 торгові обʼєкти.
"Найбільший продуктовий ритейлер країни АТБ відмовляється від підсвічування вивісок, бордів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів. Також компанія не освітлюватиме прилеглу територію.
Крім цього, АТБ вимкне освітлення полиць та боксів у торговельних залах", - пише Forbes.
Нагадуємо:
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що відмовитись від практики планових відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%.
Укренерго закликає економити електрику не лише ввечері, а й вранці
У Києві та області в середу, 12 жовтня, ДТЕК централізовано вимкнула світло через дефіцит потужності.
Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них.
Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.
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Економічна правда