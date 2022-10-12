Найбільші українські ритейлери скорочують використання електрики, щоб зменшити навантаження на енергетичну інфраструктуру.

Про це пише Forbes Україна.

Так, власник мережі АЛЛО Дмитро Деревицький оголосив, що ритейлер для заощадження енергії відключить у магазинах усі девайси з високим рівнем споживання електрики.

"Насамперед це вивіски й телевізори у близько 270 торговельних точок АЛЛО по всій країні", - йдеться у повідомленні.

"Якщо побачите недостатньо освітлені магазини АЛЛО, не дивуйтесь - вони відчинені, просто зараз в режимі економії світла.

Як тільки ситуація нормалізується, ми повернемось до звичайного режиму роботи", - сказав Деревицький.

Мережа COMFY з 11 жовтня вимкнула в усіх магазинах мережі телевізори, рекламні екрани й вивіски, розповіла Forbes директорка з маркетингу ритейлера Марія Назаренко.

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Так, компанія менш яскраво підсвітлює фасади і повністю відключила LED-екрани на фасадах торговельних центрів - загалом у мережі працюють 73 торгові обʼєкти.

"Найбільший продуктовий ритейлер країни АТБ відмовляється від підсвічування вивісок, бордів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів. Також компанія не освітлюватиме прилеглу територію.

Крім цього, АТБ вимкне освітлення полиць та боксів у торговельних залах", - пише Forbes.