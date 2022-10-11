Увечері у Києві і в окремих регіонах знову застосовують віялові відключення – Укренерго

Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них.

Про це повідомили в Укренерго.

Також застосовувати примусові обмеження споживання довелося в Харківській, Полтавській та Сумській областях.

"Введення таких заходів пов’язано з необхідністю розвантажити енергетичну інфраструктуру для швидкого проведення відновлювальних робіт. Графіки аварійних відключень можуть тривати більше 2 годин та публікуються на сайтах регіональних компаній (обленерго)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що фахівцям Укренерго та обленерго вдалося відновити енергоживлення майже на всій території України після вчорашньої терористичної атаки росіян на енергетичні об’єкти.

Укренерго наразі не планує залучати аварійну допомогу з суміжних європейських країн, в цьому немає потреби, додають в компанії.

"Ми щиро вдячні українцям за те, що вчора в вечірні години ви допомогли знизити споживання - по всій Україні воно вчора знизилося на 1,5-2 ГВт, що еквівалентно роботі 2 атомних блоків. Або на 13-15% менше, ніж в звичайний осінній будній день.

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У центральних регіонах та Києві, де вводили примусові обмеження споживання у вечірні години знизилося на 26,5%. З них майже 10% - добровільні обмеження енергоспоживання з боку громадян. Це суттєво полегшило фахівцям Укренерго можливість збалансувати енергосистему після масованих ворожих обстрілів. Ми цінуємо ваш внесок в нашу роботу та просимо дотримуватися ощадливого режиму і надалі", - заявили в компанії.

Українців просять не вмикати потужні електроприлади одночасно з 17.00 до 23.00.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів просить громадян обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 вівторка, 11 жовтня.

Економічна правда