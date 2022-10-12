Укренерго закликає економити електрику не лише ввечері, а й вранці

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Про це повідомили в Укренерго.

"Сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. Тому наразі диспетчерський центр "Укренерго" вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Зараз головна причина обмежень споживачів - необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники "Укренерго" мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Отже, що більшим буде споживання, то більше буде обмежень", - йдеться у повідомленні.

В Укрренерго закликали українців допомогти компанії - добровільно зменшити споживання електроенергії і ставитися до нього розумно.

"Як показав сьогоднішній ранок, розумне електроспоживання вже має стосуватися не лише вечірніх годин, але й ранку.

Ми не закликаємо не вмикати світло та електроприлади увесь день, але просимо ставитися до електроспоживання розсудливо вранці - з 8-ї до 11-ї години і ввечері - з 17-ї до 23-ї", - закликали в компанії.

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Найменший рівень споживання електроенергії - вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади, додали в Укренерго.

"Вдень - не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, а вранці і особливо ввечері, коли споживання найбільше, – звести до мінімум користування електрикою.

ожен неувімкнений прилад - допомога енергетику, який в цей момент лагодить проводи на висоті 30 метрів або трансформатор, щоб забезпечити вам стале енергоживлення", - йдеться у повідомленні.

Графіки відключень - за посиланням: https://bit.ly/3RWUg8d.

Нагадуємо:

У Києві та області в середу, 12 жовтня, ДТЕК централізовано вимкнула світло через дефіцит потужності.

Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них.

Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

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Економічна правда