Для уникнення відключень потрібно зменшити споживання електроенергії на 25% – Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що відмовитись від практики планових відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%.

Про це він сказав на засіданні уряду.

"Ми вдячні всім українцям, які вчора та позавчора ввечері свідомо зменшили споживання електроенергії. Сумарно економія склала 10%. Ми також дякуємо мерам, головам громад, які відповідально поставилися до зменшення електроспоживання в громадах.

З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%.

Тому звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання й у зазначений період, з 17 до 22 години, вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення", - заявив прем'єр.

Він визнав, що ця зима буде важкою.

"Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло.

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Ми зі свого боку разом із місцевою владою накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечуємо ремонти пошкодженої інфраструктури", - додав Шмигаль.

За його словами, зараз готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.

"Незважаючи на достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, закликаємо максимально їх економити. Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві.

Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин", - закликав очільник уряду.

"Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу", - резюмував він.

Нагадуємо:

Укренерго закликає економити електрику не лише ввечері, а й вранці

У Києві та області в середу, 12 жовтня, ДТЕК централізовано вимкнула світло через дефіцит потужності.

Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них.

Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

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Економічна правда