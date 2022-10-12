Віялові відключення: ДТЕК обмежила постачання світла у Києві та області

У Києві та області в середу, 12 жовтня, ДТЕК централізовано вимкнула світло через дефіцит потужності.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Друзі, за розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг", – зазначили в компанії.

Компанія поділила адреси у Києві на три черги, яким почергово за необхідності будуть обмежувати постачання світла:

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00,

2 черга – з 12:00 до 16:00,

3 черга – з 16:00 до 20:00.

Також через дефіцит потужності постачання електроенергії обмежили і в Київській області, яку ДТЕК поділила на 2 черги.

1 черга – з 6:00 до 10:00, 14:00 до 18:00, 22:00 до 02:00;

2 черга – з 10:00 до 14:00, 18:00 до 22:00, 02:00 до 06:00.

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Нагадуємо:

Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них.

Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.