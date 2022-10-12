Укренерго стабілізувало енергоживлення Києва і центральних областей

"Укренерго" стабілізувало енергоживлення Києва та центральних областей України. У середу ввечері є велика ймовірність, що не доведеться вводити примусові обмеження споживачів в цих регіонах.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

"Але, аби це стало можливим, необхідно, щоб рівень споживання в енергосистемі перестав зростати.

Тому просимо всіх споживачів прямо зараз підходити до споживання електроенергії ощадливо: вимкніть зайві електроприлади вранці та ввечері, коли споживання електроенергії найбільше. Це знизить навантаження на мережі і полегшить роботу енергетиків, які відновлюють їх", - звернулись у компанії.

"Останні ракетні обстріли пошкодили чимало енергетичного обладнання, і ми продовжуємо його відновлювати. Роботи дуже багато.

Масштаби та складність пошкоджень в різних регіонах відрізняються, тому десь нам потрібно більше часу. Через це поки що, на жаль, залишаються графіки аварійних обмежень в Харківській, Сумській та Полтавській областях", - додали в Укренерго.

В "Укренерго" також зазначили що отримали багато дзвінків журналістів про те, коли повернуть освітлення "мосту Кличка".

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"Це питання не до нас. А от якщо хтось вирішить освітить колишню арку дружби народів - то ми втрутимось", - резюмували в компанії.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що відмовитись від практики планових відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%.

Укренерго закликає економити електрику не лише ввечері, а й вранці

У Києві та області в середу, 12 жовтня, ДТЕК централізовано вимкнула світло через дефіцит потужності.

Увечері у вівторок, 11 жовтня, у Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них.

Зазначається, що з 11 жовтня компанія ДТЕК Київські електромережі на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

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Економічна правда